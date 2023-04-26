مانشستر سيتي يسحق آرسنال ويشعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

البوابة - انتهى لقاء القمة بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1 على أرضية ملعب الاتحاد ليلة الأربعاء ضمن الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف سيتي عن طريق كلٍ من كيفين دي بروين (هدفان) في الدقيقتين 7 و 54، وجون ستونز (45)، وإيرلينغ هالاند (90).

فيما سجل روب هولدينغ هدف الغانرز الوحيد في الدقيقة 86.

ورفع هالاند رصيده الشخصي إلى 33 هدفاً في البطولة هذا الموسم حتى الآن في صدارة الهدافين، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أحد في تاريخ البريمير ليغ.

مانشستر سيتي يقلص الفارق مع آرسنال

بهذا الانتصار، بات في رصيد فريق المدرب جوسيب غوارديولا 73 نقطة من 31 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن آرسنال المتصدر الذي خاض 33 لقاء.

وأصبح سيتي بالتالي الأقرب على الورق للظفر بلقب الدوري الإنجليزي.