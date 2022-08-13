مانشستر سيتي يسحق بورنموث وآرسنال يتفوق على ليستر

سحق مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه بورنموث اليوم السبت برباعيةٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من إيلكاي غوندوغان (19)، وكيفين دي بروينه (31)، وفيل فودين (37)، وجيفرسون ليرما (79 بالخطأ في مرمى فريقه).

بهذا الانتصار، رفع مان سيتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام بفارق الأهداف عن آرسنال بانتظار بقية نتائج مباريات الجولة.

آرسنال يزاحم مانشستر سيتي على صدارة البريميير ليغ

تغلب الفريق اللندني على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء المثير الذي شهده ملعب الإمارات ضمن المرحلة ذاتها.

جاءت أهداف آرسنال عن طريق كلٍ من غابرييل جيزوس (هدفان) في الدقيقتين 23 و 35، وغرانيت جاكا (55)، وغابرييل مارتينيلي (75).

أما هدفا الثعالب فحملا توقيعي ويليام ساليبا (53 بالخطأ في مرمى فريقه)، وجيمس ماديسون (74).