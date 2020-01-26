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مانشستر سيتي يسحق فولهام برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:43
فوز معنوي مهم لسيتي
فوز معنوي مهم لسيتي

حقق مانشستر سيتي فوزاً مريحاً على ضيفه فولهام وبرباعية نظيفة ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيطر صاحب الضيافة على المجريات خاصة مع لعب فولهام منقوصاً بعد حصول تيم ريم على بطاقة حمراء منذ الدقيقة السادسة.

وبعد مرور 8 دقائق، افتتح سيتي التسجيل عن طريق إيلكاي غوندوغان من علامة الجزاء، بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

في الدقيقة 19، استلم بيرناردو سيلفا تمريرة على مشارف منطقة جزاء الضيوف، راوغ بها المدافعين ثم سدد بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

لم يختلف الشوط الثاني كثيراً عن الأول، واستمرت سيطرة سيتي على مجرياته مع استسلام تام للضيوف.

وفي الدقيقة 72 أرسل جواو كانسيلو عرضية من الجانب الأيمن قابلها غابرييل جيزوس برأسية في الشباك معلناً عن الهدف الثالث.

ولم يحتج البرازيلي، إلا لثلاث دقائق أخرى ليسجل الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه مؤكداً الانتصار.

Via SyndiGate.info


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