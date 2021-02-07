مانشستر سيتي يسحق ليفربول في عقر داره ويحلق في الصدارة

سحق مانشستر سيتي مستضيفه ليفربول بأربعة أهداف لهدف في لقاء القمة الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف الفائز عن طريق إيلكاي غوندوغان (هدفان في الدقيقتين 49 و 73)، ورحيم ستيرلينغ (76)، وفيل فودين (83)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع محمد صلاح في الدقيقة 63.

وكان غوندوغان قد أهدر ركلة جزاء للسيتيزنز حينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي في الدقيقة 37.

بهذا الانتصار، ابتعد مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة من 22 مباراة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني من 23 مباراة.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة في المركز الرابع من 23 مباراة.