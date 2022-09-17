مانشستر سيتي يسحق ولفرهامبتون ويتصدر الدوري الإنجليزي

قفز مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة مؤقتة بعد فوزه اليوم السبت على مستضيفه ولفرهامبتون بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب مولينو لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.

جاءت أهداف السيتيزنز عن طريق كلٍ من جاك غريليش وإيرلينغ هالاند وفيل فودين في الدقائق 1 و 16 و 69 على التوالي.

واستفاد الضيوف من الطرد المبكر لنايثان كولينز مدافع الذئاب في الدقيقة 33.

مانشستر سيتي يرتقي إلى الصدارة مؤقتاً

بهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 17 نقطة جعلته يقفز إلى صدارة الترتيب العام بصورة مؤقتة بانتظار نتيجة مواجهة آرسنال (15 نقطة) ومستضيفه برينتفورد غداً الأحد.

أما ولفرهامبتون فاستمرت معاناته مع النتائج، ليبقي رصيده ثابتاً عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.