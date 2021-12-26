مانشستر سيتي يسرع مفاوضات ضم هالاند

سرع مانشستر سيتي من سعيه للظفر بتوقيع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند ليدخل منافسة مرتقبة مع عدة أندية كبرى أخرى من ضمنها برشلونة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويرفض النادي الألماني رحيل المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً خلال سوق الانتقالات الشتوي، إلا أنه بات من شبه المؤكد أن يرحل عن صفوفه بعد نهاية الموسم الجاري.

ورغم توقعات الصحيفة الصادرة من كتالونيا بدخول البارسا في سباق استقطاب النجم النرويجي الصاعد إلا أن الجانب المادي سيقف إلى جانب سيتي المستقر مالياً.

وسيتحرك فريق المدرب جوسيب غوارديولا لخطف هالاند قبل الأطراف الأخرى الساعية لضمه مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.