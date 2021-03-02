مانشستر سيتي يسعى لتخطي عقبة ولفرهامبتون

يسعى مانشستر سيتي لإضافة فوز جديد والسير خطوة إضافية نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي من ليفربول، وذلك حين يستضيف ولفرهامبتون اليوم الثلاثاء في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة والعشرين.

ويشهد منتصف الأسبوع ست مباريات من المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بربع نهائي الكأس المقرر في 20 و21 مارس الحالي، وواحدة من المرحلة الثالثة والثلاثين تجمع توتنهام بجاره فولهام بعد غد الخميس نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة المقرر في 25 أبريل ضد مانشستر سيتي بالذات.

وبعدما بات الفارق بينه وبين جاره اللدود مانشستر يونايتد 12 نقطة بفوزه في المرحلة السادسة والعشرين على ويست هام 2-1 وتعثر «الشياطين الحمر» أمام تشيلسي (0-0)، يمني سيتي النفس بمواصلة تحليقه وتعزيز الرقم القياسي الإنجليزي لعدد الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات من خلال تحقيق الفوز الحادي والعشرين توالياً على حساب ضيفه ولفرهامبتون الذي فاز على سيتي مرتين في المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما.

وبعد تعثرهما بالتعادل مع تشيلسي والخسارة أمام الفريق اللندني الآخر آرسنال 1-3، يدرك يونايتد وليستر سيتي أن أي تعثر جديد لهما أمام مستضيفيهما كريستال بالاس وبيرنلي توالياً سيعطي الأمل لملاحقيهما، ويست هام وتشيلسي وليفربول حامل اللقب، في اللحاق بهما وتهديد مشاركتهما الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم يونايتد على ليستر بفارق نقطة فقط، فيما يتقدم الأخير على ويست هام بفارق 4 نقاط، وتشيلسي بفارق 5 وليفربول بفارق 7 نقاط.

وسيكون ليفربول بعد غد الخميس أمام مواجهة صعبة على أرضه ضد تشيلسي الذي لم يخسر حتى الآن أياً من مبارياته بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل.