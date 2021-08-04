مانشستر سيتي يسعى لحسم صفقة غريليش قبل لقاء درع الاتحاد

اقترب مانشستر سيتي من تأمين خدمات جاك غريليش نجم أستون فيلا في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه استرليني.

وتشير تقارير إلى إمكانية حسم التعاقد بصفة رسمية قبل لقاء درع الاتحاد الإنجليزي الذي سيجمع السيتيزنز بغريمه ليستر سيتي يوم السبت القادم.

صفقة غريليش الأعلى قيمة في بريطانيا

ويعد الرقم المطروح لإتمام الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم البريطانية، إذ سيتخطى الـ 89 مليون جنيه التي أنفقها مانشستر يونايتد لإعادة بول بوغبا إلى صفوفه من يوفنتوس عام 2016.

ومع أن مانشستر سيتي سعى بشكل رئيسي لإبرام اتفاق مع هاري كين هداف توتنهام، إلا أن تأمين توقيع لاعب وسط فيلا كان أكثر سلاسة.

يذكر أن صاحب الـ 25 عاماً وقع على عقد جديد مع أستون فيلا في سبتمبر المنصرم.