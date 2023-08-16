مانشستر سيتي يسعى لخطف الواعد لامين يامال من برشلونة

سارع مانشستر سيتي لخطف الموهبة الإسبانية الواعدة يامين لامال من برشلونة وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبدا أن اللاعب مغربي الأصل في طريقه للتوقيع على عقدٍ جديد مع البارسا لمدة 3 مواسم الشهر الماضي بحسب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، لكنه لم يوقع عليه بعد.

ويفكر مسؤولو سيتي بضم يامال ثم إعارته لجيرونا عدة مواسم حتى يكتسب المزيد من الخبرة على أن يعود بعدها إلى ملعب الاتحاد.

لكن جورجي مينديش وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً أكد لبرشلونة عدم وجود أي مشاكل فيما يخص مسألة التجديد

يذكر أن يامال خاض مباراتين رسميتين حتى الآن مع فريق برشلونة الأول ومن الممكن أن يكون له دور مهم تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز هذا الموسم.