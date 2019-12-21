مانشستر سيتي يسقط ليستر بثلاثة أهداف لهدف

حافظ مانشستر سيتي على صحوته، بإسقاط ضيفه العنيد ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، لحساب المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعكس أحداث المباراة، مرر هارفي بارنز كرة من منتصف الملعب للمنطلق جايمي فاردي، الذي شق طريقه نحو مرمى الحارس إيديرسون، ليغالطه بتسديدة ساقطة عانقت الشباك.

ورد رياض محرز سريعاً لحامل اللقب بفاصل مميز من على حدود منطقة الجزاء، ليسدد أرضية قوية، ارتطمت في قدم المدافع كاجلار سويونكو، وغيرت مسارها عكس تحرك الحارس كاسبر شمايكل داخل الشباك في الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تعرض رحيم ستيرلينغ للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل ريكاردو بيريرا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها إيلكاي غوندوغان بنجاح.

وقتل سيتي اللقاء في الشوط الثاني، بانطلاقة من كيفين دي بروينه من الجهة اليمنى، الذي أرسل عرضية على القائم البعيد لغابرييل جيزوس، الذي قابل الكرة هذه المرة بلمسة محكمة في الشباك 69.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، مقلصاً الفارق مع ليستر سيتي الثاني لنقطة واحدة، فيما يظل ليفربول في الصدارة برصيد 49 نقطة.