مانشستر سيتي يصعّب الأمور على برشلونة في صفقة كانسيلو

دخلت المفاوضات بين مانشستر سيتي وبرشلونة بشأن صفقة انتقال جواو كانسيلو مرحلة معقدة في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد أن أفصح النادي الإنجليزي عن مطالب جديدة حتى يتخلى عن اللاعب هذا الصيف.

وكانت التقارير سابقًا قد أشارت أن البارسا كان على وشك تقديم عرض للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بمبلغ يصل لـ35 مليون يورو، ولكن حصل تغيير على الخطة وأصبح البارسا مستعد لدفع 25 مليون يورو فقط، في الوقت الذي طلب فيه السيتي 45 مليون يورو.

مانشستر سيتي يعقد الأمور في صفقة انتقال كانسيلو إلى برشلونة

وفقًا لـ"ESPN"، فإن مطالب مانشستر سيتي الجديدة قد تحول صفقة انتقال كانسيلو إلى برشلونة إلى صفقة بعيدة المنال على الأرجح، حيث أن السيتي متردد بالسماح لكانسيلو بالرحيل على سبيل الإعارة، وفي حال تمت الموافقة على إعارته سيفرضون على برشلونة التزامًا في العقد بشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة بشكل إجباري بسعر يصل لـ60 مليون يورو.

من جهة أخرى، أشارت الصحف الكتالونية أن وكيل أعمال اللاعبين الشهير خورخي مينديز وعد البارسا أن سيحاول الحصول على صفقة كانسيلو من السيتي بسعر مناسب، وسيكون هناك اجتماع قريبًا.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي عندما أعار جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ الموسم الماضي، حدد سعره في خيار الشراء بقيمة 70 مليون يورو، لذا في حال لم يتوصل الناديين لأي اتفاق بخصوص السعر النهائي للصفقة، فقد ينتهي بالأمر بانتقال كانسيلو إلى البارسا على سبيل الإعارة فقط دون خيار الشراء.