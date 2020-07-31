مانشستر سيتي يضم آكي من بورنموث مقابل 41 مليون جنيه

توصل مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بورنموث، نايثان آكي مقابل 41 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار).

وعانى سيتي من مشاكل دفاعية الموسم المنتهي الأحد الماضي، فبالإضافة إلى إصابة آيميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز في حين ترك قائد الفريق السابق فينسان كومباني فراغاً كبيراً في الخط الخلفي واضطر مدرب سيتي جوسيب غوارديولا إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي فيرنادينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة هذا الموسم.

وكان آكي (25 عاماً) ضمن صفوف ناشئي تشيلسي وأعير إلى بورنموث قبل الارتباط معه بعقد دائم مقابل 20 مليون جنيه في يونيو 2017.

وأظهر آكي أنه مدافع جيد مع بورنموث مما جعل أكثر من طرف يبدي رغبته في التعاقد معه لا سيما بعد سقوط فريقه إلى مصاف الدرجة الأولى.

وكان آكي الذي خاض 13 مباراة دولية مع منتخب هولندا، غاب عن المباريات الثلاث الأخير لفريقه في الدوري بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة خلال فوز فريقه على ليستر سيتي 4-1 في الدوري المحلي.

وأكدت صحيفة بورنموث إيكو المحلية أمس أن نادي المدينة الذي هبط من الدوري الممتاز، قبل عرضاً لبيع أكي مقابل 41 مليون جنيه في أول خطوة ربما لبيع مزيد من اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة.

إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام بريطانية إلى أن سيتي يقترب أيضاً من التوصل لاتفاق للتعاقد مع جناح فالنسيا فيران توريس، 20 عاماً، مقابل مبلغ مبدئي يصل إلى 20.9 مليون جنيه ليكون بديلاً محتملاً لليروي ساني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل 45 مليون يورو (52.87 مليون دولار).

وسجل توريس ستة أهداف وصنع ثمانية مع فالنسيا هذا الموسم الذي حل فيه الفريق في المركز التاسع بالدوري الإسباني.