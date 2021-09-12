مانشستر سيتي يضيف بيلينغهام إلى قائمة أهدافه

أكدت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن مانشستر سيتي وضع نجم خط الوسط الصاعد جود بيلينغهام ضمن قائمة أهدافه للصيف القادم.

وخطف الدولي الإنجليزي الشاب البالغ من العمر 18 عاماً أنظار عمالقة أوروبا وعلى رأسها سيتي وليفربول منذ انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وشارك لاعب خط وسط بيرمنغهام سيتي السابق مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، كما أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة ماركو روسه في البوندسليغا.

وتعاقد النادي الألماني مع بيلينغهام صيف العام الماضي مقابل 25 مليون جنيه استرليني، إلا أن سعره الحالي ارتفع إلى قرابة 80 مليون جنيه.

ويسعى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لتعزيز صفوفه بعناصر شابة بعد نجاحه في استقطاب جاك غريليش من أستون فيلا مطلع الصيف.