مانشستر سيتي يضيق الخناق على آرسنال المتصدر بفوزه على أستون فيلا

حقق مانشستر سيتي فوزاً ثميناً ومهماً على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف السيتيزنز كلٌ من رودري (4)، وإيلكاي غوندوغان (39)، ورياض محرز (45 من ركلة جزاء).

أما هدف الفيلانز الوحيد فحمل توقيع أولي واتكينز في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

مانشستر سيتي يقلص الفارق مع آرسنال المتصدر

بهذا الانتصار، رفع مان سيتي رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، مقلصاً الفارق مع آرسنال المتصدر الذي خاض 21 لقاء إلى 3 نقاط.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 28 نقطة من 22 مواجهة في المركز الحادي عشر.