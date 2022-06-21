مانشستر سيتي يطلب 100 مليون يورو من برشلونة مقابل سيلفا

قالت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن مانشستر سيتي أعلم مسؤولي برشلونة بأن عليهم دفع 100 مليون يورو إذا ما أرادوا نقل النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى ملعب كامب ناو.

وترفض إدارة البارسا كلياً هذا الرقم الضخم كونها أنفقت 55 مليون يورو على الإسباني فيران توريس القادم من سيتي تحديداً مطلع العام.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت وجود اتفاق شفهي بين جوسيب غوارديولا مدرب سيتي والنجم البرتغالي يقضي بالسماح للاعب بالرحيل صوب برشلونة بحال وصول عرض مناسب.

لكن "بيب" يبدو متمسكاً بسيلفا أكثر من أي وقت سابق خصوصاً بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها الموسم المنصرم.

ومع أن غوارديولا قد يوافق على رحيل نجم موناكو السابق، إلا أن إدارة مانشستر سيتي ترفض ذلك وتطالب بمبلغ ضخم جداً من أجل الاستغناء عن خدماته.