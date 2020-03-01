مانشستر سيتي يظفر بكأس الرابطة الإنجليزية

تغلب مانشستر سيتي على غريمه أستون فيلا بهدفين لهدف في مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين الذي شهده ملعب ويمبلي.

جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول، إذ سجل للسيتيزنز كلٍ من سيرجيو أغويرو (20)، ورودري (30)، فيما حمل هدف الفيلانز الوحيد توقيع مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

بهذه النتيجة، حقق مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه ليصبح على بعد لقب واحد من معادلة سجل ليفربول صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب في هذه البطولة.