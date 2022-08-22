مانشستر سيتي يعرض على بيرناردو سيلفا عقداً جديداً

عرضت إدارة مانشستر سيتي على النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا عقداً جديداً خلال الساعات الماضية وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكان صانع الألعاب يمني النفس في حسم انتقاله إلى برشلونة خلال الأسابيع الماضية لكن الشروط المالية المترتبة على الصفقة أعاقت إتمامها.

وتمسك النادي الإنجليزي بخدمات لاعب موناكو السابق وطالب بـ 85 مليون جنيه استرليني نظير الاستغناء عنه هذا الصيف.

بيرناردو سيلفا مستمر مع مانشستر سيتي

ومع تلاشي فرص البارسا في جلب بيرناردو سيلفا إلى صفوفه خلال ما تبقى من أيام في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، باتت إدارة سيتي تسعى لتأمين بقاء اللاعب في ملعب الاتحاد لفترة أطول.

ويرتبط البرتغالي بعقدٍ مع السيتيزنز يمتد حتى صيف عام 2025، ومع تأكيدات اللاعب على استمراره مع الفريق، باشرت الإدارة في محاولة إقناعه بالالتزام باتفاقٍ جديد يبعده عن السوق.

ومن المتوقع أن يعرض سيتي على سيلفا ضعف ما يتقاضاه حالياً، علماً بأنه يحصل على 150 ألف جنيه أسبوعياً بموجب العقد الحالي.