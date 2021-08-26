مانشستر سيتي يعرض على رونالدو 230 ألف جنيه أسبوعياً

أكد الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن مانشستر سيتي عرض على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عقداً لموسمين مع أجر أسبوعي يبلغ 230 ألف جنيه استرليني.

لكن النادي الإنجليزي لا يريد دفع أي قيمة مقابل انتقال اللاعب من يوفنتوس إلى صفوفه.

وقال دي مارزيو أن يوفي يريد 25 مليون جنيه نظير التخلي عن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً.

يوفنتوس يريد مبادلة رونالدو بجيزوس

وقالت تقارير أخرى أن النادي الإيطالي يريد إجراء صفقة تبادلية يحصل من خلالها على غابرييل جيزوس مقابل التخلي عن رونالدو، إلا أن جوسيب غوارديولا مدرب السيتيزنز يرفض رحيل المهاجم البرازيلي.

ويقال أن الهداف البرتغالي يبحث عن تحدٍ جديد وأن وكيل أعماله جورجي مينديش عرضه على سيتي خلال الأيام الأخيرة.

يذكر أن مهاجم ريال مدريد السابق دخل الموسم الأخير من عقده مع يوفنتوس الذي وصل إليه عام 2018.