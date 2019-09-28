مانشستر سيتي يعود بنصر ثمين على حساب إيفرتون

نجح مانشستر سيتي، في انتزاع انتصار ثمين على مستضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف الضيوف الأول عن طريق غابرييل جيزوس في الدقيقة 24، مستغلاً عرضية رائعة من زميله كيفين دي بروينه.

شهدت الدقيقة 33 حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء سيتي، كان بطلها فيرناندينيو، الذي أهدى الكرة لدومينيك كالفيرت ليوين ليسجل الأخير هدف التعادل.

ونجح رياض محرز أحد نجوم اللقاء في اقتناص الهدف الثاني للضيوف من ركلة حرة متقنة في الدقيقة 71.

وبعد العديد من الفرص الضائعة لرحيم ستيرلينغ، أحرز أخيراً الإنجليزي الهدف الثالث لسيتي قبل النهاية بـ 5 دقائق.

رفعت هذه النتيجة رصيد مانشستر سيتي إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وأما إيفرتون، فواصل بدايته الكارثية تحت قيادة المدرب ماركو سيلفا المهدد بالإقالة، باحتلال المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.