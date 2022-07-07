مانشستر سيتي يغري محرز بعرض جديد

تتطلع إدارة مانشستر سيتي لتمديد عقد النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد رحيل اللاعبين البرازيلي غابرييل جيزوس والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

وأكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن المفاوضات بين اللاعب والنادي ستنطلق في الأسابيع القادمة.

وبات محرز أحد أبرز لاعبي السيتيزنز خلال المواسم الأخيرة وهدافه الأول، بعدما واجه صعوبات في إقناع المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا بقدراته.

وخاض الجناح الجزائري البالغ من العمر 31 عاماً 188 مباراة مع الفريق السماوي حتى الآن في جميع المسابقات، زار الشباك خلالها في 63 مناسبة، كما تسبب في 45 هدف آخر.

وترغب إدارة مانشستر سيتي أيضاً في تجديد عقدي النجمين الآخرين لاعبي خط الوسط الإسباني رودري والإنجليزي فيل فودين.