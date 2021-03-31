مانشستر سيتي يغلق ملف التعاقد مع ميسي

قرر مانشستر سيتي إغلاق ملف التعاقد مع النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد قرار سيرجيو أغويرو بالرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد الأرجنتيني مع البارسا في يونيو 2021، والتكهنات مستمرة حول انتقاله، وسط اهتمام من أندية أوروبا بضمه مجاناً.

وبدأت الأمور تسير في الوقت الحالي نحو استمرار ميسي مع برشلونة، بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي من ناحية النتائج، وكذلك لعلاقته القوية بالرئيس الجديد جوان لابورتا.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر سيتي بدأ يتفهم إمكانية بقاء ميسي، لذلك قرر عدم الدخول في معركة خاسرة من البداية.

سبب آخر دفع سيتي ومدربه بيب غوارديولا لهذه الخطوة، وهو رحيل أغويرو، الذي أجبر النادي على الدخول في السوق لضم مهاجم كبير.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وهاري كاين نجم توتنهام، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وينصب تفكير غوارديولا على ضم أي من هؤلاء في صفقة ستكلف سيتي الكثير من الأموال والوقت أيضاً خلال عملية المفاوضات، لذلك قرر إغلاق الباب تماماً أمام صفقة ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن قرار أغويرو بالرحيل عن سيتي، جاء بسبب الخطط المستقبلية للنادي بالتعاقد مع مهاجم كبير، حتى خلال تواجده بالنادي، مما كان سيجعل دوره يتقلص إلى مهاجم بديل.

وتسير الأمور في الوقت الحالي نحو إمكانية انتقال أغويرو إلى برشلونة لمجاورة ميسي وليس العكس، بوجود منافسة شرسة من يوفنتوس على ضم المهاجم المخضرم.