مانشستر سيتي يفاوض هالاند ولوكاكو ويصرف النظر عن مبابي

قرر مسؤولو مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة «ذا سن» البريطانية، إلى أن إدارة سيتي لا تفكر في التعاقد مع مبابي، نظراً لمغالاة اللاعب في مطالبه المادية، وأضافت أن النادي الإنجليزي يفكر في خيارات أخرى أرخص، لتدعيم هجومه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وكشفت الصحيفة أن من أبرز الأسماء المرشحة لهجوم سيتي، إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وينتهي عقد مبابي مع النادي الباريسي صيف العام المقبل، ولم تحسم إدارة سان جيرمان، هذا الملف رغم بدء المفاوضات منذ فترة طويلة.