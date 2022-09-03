مانشستر سيتي يفرط في الفوز أمام أستون فيلا

تعادل مانشستر سيتي مع مستضيفه أستون فيلا بهدفٍ لمثله في المباراة التي شهدها ملعب فيلا بارك اليوم السبت لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

تقدم السيتيزنز عن طريق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، وهو هدفه العاشر في المسابقة هذا الموسم ليبتعد في صدارة الهدافين.

لكن الجمايكي ليون بايلي منح الفيلانز التعادل قبل 16 دقيقة على نهاية المواجهة.

مانشستر سيتي يضيف نقطة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 14 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة عن آرسنال المتصدر الذي لم يخض بعد لقاء هذه الجولة.

كما رفع أستون فيلا رصيده بدوره إلى 4 نقاط خرج بها من منطقة الهبوط بفارق الأهداف ليصبح في المركز السابع عشر.