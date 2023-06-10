مانشستر سيتي يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدفٍ دون رد في النهائي الذي جمعهما على أرضية ملعب آتاتورك الأولمبي في اسطنبول ليلة السبت.

قدم الفريقان أداء قوياً أمام أكثر من 71 ألف متفرج، مع أن سيتي لم يكن في أفضل حالاته لأكثر من ساعة من زمن اللقاء.

بدوره، قدم إنتر مستويات جيدة لكن لاعبيه لم ينجحوا في زيارة الشباك الإنجليزية.

وجاء هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 68 حين سدد الإسباني رودري من داخل منطقة الجزاء دون رقابة داخل شباك الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

وهذا هو التتويج الثالث للمدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا بلقب دوري الأبطال بعد فوزه في المرتين الأوليين رفقة برشلونة عامي 2009 و2011.

بدوره، حقق سيتي الثلاثية التاريخية (دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي).