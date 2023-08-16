مانشستر سيتي يفوز بكأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي لقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على إشبيلية الإسباني 5-4 بركلات الترجيح عقب تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمن الأصلي من المباراة التي جرت على أرضية ملعب كارايسكاكيس في اليونان ليلة الأربعاء.

تقدم الفريق الأندلسي بهدفٍ رائع من رأسية متقنة حملت توقيع المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 25.

لكن مانشستر سيتي عادل النتيجة برأسية مميزة أيضاً عن طريق كول بالمر في الدقيقة 63.

وفي ركلات الترجيح تصدت عارضة السيتيزنز لركلة نيمانيا غودلي ليظفر فريق المدرب جوسيب غوارديولا باللقب للمرة الأولى في تاريخه.