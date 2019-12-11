مانشستر سيتي يفوز على دينامو زاغرب بأقل مجهود

تجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي أحزانه المحلية باكتساح مستضيفه دينامو زاغرب الكرواتي بأربعة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جرى على ملعب ماكسيمير ستاديون، في ختام مرحلة مجموعات أبطال أوروبا، لحساب المجموعة الثالثة.

وعكس السيطرة، تمكن الفريق المستضيف من خطف هدف الأسبقية، عن طريق عرضية أرسلت من الجانب الأيمن على القائم القريب، قابلها دانو أولمو بتسديدة من لمسة واحدة على الطائر في شباك الحارس كلاوديو برافو.

جاء الرد السماوي عند الدقيقة 34، بفاصل من رياض محرز في الجهة اليمنى، قبل أن يرسل عرضية قابلها غابرييل جيزوس برأسية قوية، اكتفى الحارس ليفاكوفيتش بالنظر لها وهي تعانق شباكه.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف نفس المهاجم البرازيلي ثاني أهدافه الشخصية بعد فاصل من التمريرات القصيرة، انتهت بتسلمه الكرة داخل مربع العمليات، ليراوغ خصمه يطلق تصويبة مقوسة سكنت الشباك.

في الدقيقة 54، انطلق بينجامان ميندي من الجهة اليسرى وأرسل عرضية نموذجية، حّولها نجم المباراة جيزوس بقدمه في المرمى معلناً عن ثلاثيته (هاتريك).

انتهى مهرجان الأهداف بتمريرة في ظهر المدافعين لبيرناردو سيلفا، ليرسل بدوره تمريرة تابعها الشاب فيل فودين بأريحية في الشباك.

بهذه النتيجة، يكون سيتي قد رفع رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، لكن المفاجأة المدوية، جاءت من أتالانتا بفوزه خارج القواعد على شاختار دونيتسك بثلاثية نظيفة، ليرافق العملاق السماوي إلى الأدوار الإقصائية بوصوله للنقطة السابعة، فيما ذهب الفريق الأوكراني إلى يوروبا ليغ باحتلاله المركز الثالث بست نقاط، ثم دينامو زاغرب في المركز الأخير بخمس نقاط.