مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد

اكتفى مانشستر سيتي بفوز هزيل 1-0 على مستضيفه شيفيلد يونايتد اليوم السبت ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وأحرز كايل ووكر الهدف الوحيد في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفشل شيفيلد يونايتد في الرد خلال ما تبقى من المباراة ليتلقى هزيمة جديدة هي الثانية له على التوالي والسادسة مقابل تعادل واحد في سبع مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.