مانشستر سيتي يفوز على نيوكاسل في مباراة زاخرة بالأهداف

احتفل مانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مثير على مستضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-3 ضمن المرحلة 36 من المسابقة.

تقدم نيوكاسل بهدف سجله إيميل كرافت في الدقيقة 25 من رأسية متقنة، وتعادل سيتي الذي خاض اللقاء دون عدة لاعبين أساسيين في الدقيقة 39 عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم جيمس ميرفي قبل أن تعانق الشباك.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل نيوكاسل بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل الهدف الثالث في الدقيقة 62 عن طريق جوزيف ويلوك من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها سكوت كارسون، حارس سيتي، ثم عادل توريس النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 64، قبل أن يسجل توريس ثالث أهدافه (هاتريك) ورابع أهداف سيتي في الدقيقة 66.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء بعد أن خسر مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 1-2.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.