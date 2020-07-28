مانشستر سيتي يقترب من إجراء أول صفقاته للموسم القادم

كشف تقرير بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع عن فيران توريس، نجم فالنسيا هذا الصيف.

وينتهي عقد النجم الإسباني الشاب مع الخفافيش صيف العام القادم، لذلك يرغب النادي في بيعه الآن، حتى لا يرحل مجاناً عن صفوفه.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن توريس بات على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي، لتعويض رحيل ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ.

وأوضحت أن الصفقة ستحسم بين الناديين مقابل 40 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد من أبرز الأندية التي تنافس سيتي على توقيع توريس.