مانشستر سيتي يقدم عرضاً جديداً لبيرناردو سيلفا

سيعرض مانشستر سيتي على نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا عرضاً جديداً لتجديد الاتفاق الذي يربط الطرفين وفقاً لموقع "فوتبول إنسايدر".

وكان لاعب خط الوسط المتألق على أعتاب الانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أن استمر في ملعب الاتحاد مع بدء الموسم الحالي.

مانشستر سيتي يخشى خسارة بيرناردو سيلفا

ويدرك سيتي أن أي تأخر في محاولة إقناع البرتغالي بالبقاء في ملعب الاتحاد ستفسح المجال أمام البارسا وباريس سان جيرمان وغيرهما للتحرك من أجل اقتناص نجم موناكو السابق.

ومع أن صاحب الـ 28 عاماً مرتاح في مانشستر، إلا أنه لا يمانع تغيير الأجواء وارتداء قميص برشلونة على سبيل المثال مع نهاية الموسم الجاري بحسب تقارير سابقة.

ويمتد العقد الذي يربط نجم الوسط بالسيتيزنز حتى الثلاثين من يونيو لعام 2025، إلا أن نية إدارة النادي الإنجليزي تشير إلى الرغبة بتمديد لفترة إضافية.