مانشستر سيتي يختار رافينيا نجم برشلونة بديلاً لـ محرز

كشف تقرير إعلامي أن إدارة مانشستر سيتي تواصلت مع نظيرتها في برشلونة بهدف التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي رافينيا هذا الصيف.

ويبدو اهتمام سيتي جدياً باللاعب الذي وصل ملعب سبوتيفاي كامب ناو العام الماضي بحسب موقع "فوت ميركاتو".

ويخطط بطل أوروبا لاستقطاب الجناح البرازيلي بهدف تعويض النجم الجزائري رياض محرز الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى صفوف الأهلي السعودي.

وقال موقع "جول" أن محرز اتفق مع الأهلي على البنود الشخصية بانتظار موافقة سيتي على العرض المقدم من السعوديين بقيمة 20 مليون يورو.

وبحال رحيل النجم الجزائري عن سيتي، يريد المدرب جوسيب غوارديولا جلب رافينيا الذي لم يقنع بالشكل الكافي المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز في برشلونة.

يذكر أن البارسا ضم رافينيا من ليدز يونايتد العام الماضي مقابل 58 مليون يورو ووقع عقداً ساري المفعول حتى صيف عام 2027.