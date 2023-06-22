مانشستر سيتي يقض مضجع آرسنال في صفقة ديكلان رايس

كشف الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر سيتي قد قرر تقديم عرضًا رسميًا لنجم وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس، لينضم إلى جانب آرسنال في سباق التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وكان السيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا قد أعلن عن أولى صفقاته الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع لاعب تشيلسي ماتيو كوفاتشيتش، وعلى ما يبدو أن النادي بدأ يبحث عن بدائل بعد تأكيد انتقال إلكاي غوندوغان لنادي برشلونة.

رومانو يكشف تفاصيل منافسة مانشستر سيتي لآرسنال في صفقة ديكلان رايس

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قرر دخول سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي ديكلان رايس.

وفي التفاصيل قال رومانو: "وست هام رفض عرضين من آرسنال، آخرهم كان بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه إسترليني كمكافآت وحوافز".

وأضاف: "مانشستر سيتي يعتزم تقديم عرض لرايس، حيث أنهم تواصلوا مع وست هام وأخبروهم بذلك الجمعة الماضية، وأكدوا لهم أن رايس ضمن خطة السيتي خاصة بعد رحيل غوندوغان".

وتابع: "من المتوقع أن يقدم كلًا من مانشستر سيتي وآرسنال عروضهما للاعب، وهذا هو السيناريو الذي يريد وست هام أن يصل إليه، حسب ما فهمت فإن ديكلان رايس منفتح للانتقال لأي نادي وليس لديه مشكلة بذلك".

واختتم رومانو: "مستقبل ديكلان رايس حاليًا يعتمد على مانشستر سيتي، آرسنال، وناديه الحالي وست هام يونايتد، لذا من يريد توقيع رايس والتعاقد معه فعليه أن يثبت نفسه الآن".