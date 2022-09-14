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مانشستر سيتي يقلب تأخره أمام دورتموند إلى فوز مثير

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 09:12
هالاند يقود مانشستر سيتي للتغلب على فريقه السابق (المصدر: أ ف ب)
هالاند يقود مانشستر سيتي للتغلب على فريقه السابق (المصدر: أ ف ب)

قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني إلى انتصار مثير بهدفين لهدف اليوم الأربعاء في المباراة المثيرة التي جرت على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف عن طريق الإنجليزي جود بيلينغهام بعد 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني.

لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة على الألمان بهدفين حملا توقيعي الإنجليزي جون ستونز والنرويجي المتألق إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 80 و 84 على الترتيب.

مانشستر سيتي يبتعد في الصدارة

بهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن دورتموند الذي بقي في المركز الثاني.

وفي مواجهة أخرى لحساب المجموعة نفسها، تعادل كوبنهاغن الدنماركي مع ضيفه إشبيلية الإسباني دون أهداف.

كلمات دالة:مانشستر سيتيبوروسيا دورتمونددوري أبطال أوروباإيرلينغ هالاندجود بيلينغهامجون ستونز

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