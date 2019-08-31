مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية نظيفة

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه برايتون بأربعة أهداف نظيفة ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، ليتصدر الترتيب مؤقتاً.

جاء الهدف الأول بشكل مبكر وبتوقيع العائد كيفين دي بروينه في الدقيقة الثانية بعد تمريرة من دافيد سيلفا.

وقبل انتهاء الشوط الأول، صنع دي بروينه بنفسه الهدف الثاني لزميله سيرجيو أغويرو في الدقيقة 43.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف أغويرو الهدف الثالث لسيتي والثاني له، قبل أن يختتم بيرناردو سيلفا التسجيل في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، تصدر مانشستر سيتي الترتيب مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط.