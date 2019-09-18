مانشستر سيتي يكتسح شاختار ومحرز ضمن المسجلين

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاراً عريضاً على حساب مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة قوية من قبل لاعبي المدرب بيب غوارديولا، حيث سيطروا على مجريات الأمور وشنوا الهجمات على مرمى الفريق المضيف.

وفي الدقيقة 24 نجح النجم الدولي الجزائري رياض محرز في افتتاح التسجيل لصالح الفريق الإنجليزي بعد عمل هجومي رائع ترجمه بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة 38، أضاف إيلكاي غوندوغان الهدف الثاني بعد كرة ترجمها بطريقة رائعة في المرمى.

وفي الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه، ونجح سيتي في تسجيل الهدف الثالث عبر مهاجمه غابرييل جيزوس في الدقيقة 87.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي شيء، لتنتهي المباراة على وقع انتصار عريض لمانشستر سيتي افتتح به مشواره هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.