مانشستر سيتي يكتسح ليدز بسباعية نظيفة

سحق مانشستر سيتي ضيفه ليدز يونايتد بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تناوب على تسجيل أهداف السيتيزنز كلٌ من فيل فودين (8)، وجاك غريليش (13)، وكيفين دي بروينه (هدفان في الدقيقتين 32 و 62)، ورياض محرز (49)، وجون ستونز (74)، ونايثان آكي (78).

مانشستر سيتي يضمن البقاء في الصدارة

وارتفع رصيد سيتي بهذا الانتصار الكاسح إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ليفربول ثاني الترتيب والذي له مباراة أقل.

فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 16 نقطة ليبقى في المركز السادس عشر بفارق 5 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط.