مانشستر سيتي يكتسح نوريتش بخماسية نظيفة

حقق مانشستر سيتي الفوز على ضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة 38 والختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هذا الفوز ليرفع رصيد مانشستر سيتي إلى 81 نقطة في المركز الثاني.

جاءت الأهداف عبر غابرييل جيزوس في الدقيقة 11.

وأضاف كيفين دي بروينه الهدف الثاني بشكل مذهل بعد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل رحيم سترلينغ الهدف الثالث في الدقيقة 80، وأضاف البديل رياض محرز الهدف الرابع بعد 5 دقائق، واختتم دي بروينه بنفسه التسجيل في الدقيقة الأخيرة.

يذكر أن نوريتش سيتي تذيل الترتيب برصيد 21 نقطة ليهبط لمصاف أندية الدرجة الأولى.