مانشستر سيتي يكثف اتصالاته مع راموس

كشف تقرير إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس مع الميرينغي هذا الشهر، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، اتصل مانشستر سيتي براموس ثلاث مرات، لمحاولة إقناعه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت المصادر إلى أن المدافع المخضرم ينتظر تمسك ريال مدريد باستمراره الموسم المقبل حتى آخر ثانية.

وتزعم تقارير أن أزمة تجديد راموس تعود إلى رفض اللاعب تخفيض راتبه بنسبة 10 في المئة خلال الموسم الجديد.

ويحظى النجم البالغ من العمر 35 عاماً، باهتمام أيضاً من جانب باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفي.

ورفض مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، تقديم المزيد من الإيضاحات بشأن راموس الذي لم يتم استدعاؤه للمشاركة في بطولة يورو 2020.

وعن غياب مدافع الميرينغي قال إنريكي: “ما يهمني هو المنتخب... لدى تقديم قائمة المشاركين في البطولة قدمت إيضاحات، لا أعرف ما إذا كان ذلك يقنع أم لا، لكن هذا هو التوضيح، ولا يوجد غيره”.

ولم يكشف المدرب أيضاً سبب استدعاء آداما تراوري، مع العلم أنه يعاني من مشكلات عضلية، تعرض لها في المباراة الأخيرة مع ولفرهامبتون، بينما لم يتم استدعاء راموس الذي تعافى من إصابته.

وبهذا الخصوص قال إنريكي: “أنا أركز على بطولة أوروبا، وعلى الأداء الذي يمكننا تقديمه على أرض الملعب، والباقي لا يهمني كثيراً”.

وسيستهل منتخب إسبانيا مشواره في يورو 2020 أمام السويد يوم 14 يونيو الجاري، حيث سيشارك ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً كلاً من بولندا وسلوفاكيا.