مانشستر سيتي يكذب شائعات انتقال بيرناردو سيلفا إلى برشلونة

أكد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء أن جميع ما تناقلته وسائل الإعلام عن التوصل لاتفاق مع برشلونة حول انتقال النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا غير صحيح.

ويستمر ربط اسم نجم موناكو السابق بانتقال محتمل إلى ملعب كامب ناو هذا الصيف في ظل الثورة التي يجريها البارسا تزامناً مع الأزمة المالية الصعبة التي يعاني منها.

ونجح النادي الكتالوني في جلب عدة تعاقدات بارزة خلال نافذة الانتقالات الحالية أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي جولز كوندي والبرازيلي رافينيا.

وكشفت تقارير أمس أن برشلونة توصل لاتفاق مع سيتي حول صفقة بيرناردو سيلفا بقيمة 46 مليون جنيه استرليني، لكن صحيفة "دايلي مايل" البريطانية سارعت اليوم الأربعاء لنفي كل ما تم تداوله مؤخراً.

سيتي يخشى بيع بيرناردو سيلفا لصعوبة إيجاد بديل مناسب

ومع أن المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا شدد على أن النادي الإنجليزي لن يقف في وجه أي لاعب يرغب في الرحيل، إلا أنه سيكون مطالباً بالبحث عن بديل مناسب سريعاً في حالة بيع النجم البرتغالي مع تبقي قرابة 3 أسابيع على إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.