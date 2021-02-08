مانشستر سيتي يلهث وراء لوكاكو تحسباً لرحيل أغويرو

تضاعف اهتمام مانشستر سيتي بخدمات روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا تزامنا مع أنباء أكدت رحيل سيرجيو أغويرو عن متصدر الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الجاري بعد رحلة طويلة حافلة بالألقاب دامت لـ 10 أعوام.

وقال موقع "أثلتيك" أن مسؤولي سيتي يتابعون لوكاكو عن كثب بعدما تألق وسجل 20 هدفاً للنيراتزوري في جميع البطولات هذا الموسم.

وساهمت أهداف الدولي البلجيكي في منح إنتر فرصة كبيرة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

ورغم أن لوكاكو انضم للنيراتزوري قادماً من مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، إلا أنه لا توجد لدى إدارة السيتيزنز أية مخاوف حيال انتقال المهاجم إلى صفوف الفريق كما حصل في السابق مع كارلوس تيفيز الذي ترك يونايتد صوب سيتي عام 2009.