مانشستر سيتي يمطر شباك بيرنلي بسداسية ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد

البوابة - تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الكاسح على ضيفه بيرنلي بسداسيةٍ دون رد اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من المتألق النرويجي إيرلينغ هالاند (هاتريك) في الدقائق 32 و 35 و 59، والأرجنتيني جوليان ألفاريز (هدفان) في الدقيقتين 62 و 73، وكول بالمر (68).

يأتي هذا الانتصار بعد أيام من الفوز الساحق الذي حققه السيتيزنز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 7-0 في دور الـ 16 ليواصل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا نتائجه الاستثنائية.

مانشستر سيتي بانتظار المتأهلين الآخرين للمربع الذهبي

تستكمل مواجهات الدور ربع النهائي غداً الأحد 19 مارس بإقامة مباريات شيفيلد يونايتد وضيفه بلاكبيرن روفرز، وبرايتون وضيفه غريمسبي تاون، ومانشستر يونايتد وضيفه فولهام.