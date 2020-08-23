مانشستر سيتي ينافس برشلونة على توقيع لاوتارو مارتينيز

أكدت تقارير أن مانشستر سيتي قرر الدخول في منافسة شرسة مع برشلونة، من أجل حسم صفقة هجومية قوية، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية، أن سيتي مستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإنتر ميلان من أجل حسم صفقة لاوتارو مارتينيز.

وارتبط الأرجنتيني خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى برشلونة، إلا أن النادي الإسباني لم يتوصل إلى أي اتفاق مع إنتر حتى الآن.

وأفادت "ذا سن" أن لاوتارو لم يكن هدف سيتي في البداية، وأوضحت أن النادي الإنجليزي كان يستهدف ضم نجم توتنهام، هاري كاين، ليكون بديلاً طويل الأمد لسيرجيو أغويرو الذي سينتهي عقده العام القادم.

وأشارت إلى أن مسؤولي سيتي أدركوا صعوبة ضم كاين هذا الصيف، لذلك قرروا البحث عن هدف آخر، واستقروا على لاوتارو.

وأكدت أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 81 مليون جنيه في سبيل نقل لاوتارو إلى صفوفه.