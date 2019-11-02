مانشستر سيتي ينجو من فخ ساوثهامبتون

حول مانشستر سيتي تأخره بهدف ضد ساوثهامبتون إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثهامبتون بهدف عن طريق جيمس وارد براوز في الدقيقة 13.

واستمر تقدم الضيوف حتى نجح سيرجيو أغويرو في تعديل النتيجة في الدقيقة 70 قبل أن يضيف كايل ووكر هدف الفوز في الدقيقة 86.

وحافظ مانشستر سيتي على مكانه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط مع ليفربول المتصدر والذي تخطى أستون فيلا بصعوبة بنتيجة 2-1.

فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط فى المركز الثامن عشر.