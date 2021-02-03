مانشستر سيتي يهزم بيرنلي وينفرد بالصدارة مجدداً

حسم مانشستر سيتي مواجهته أمام بيرنلي بهدفين مقابل لا شيء ليواصل تعزيزه لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وسلسلة انتصاراته المتتالية.

ولم يمنح لاعبو سيتي الفرصة لأصحاب الأرض طويلاً من أجل جس النبض، إذ افتتح غابرييل جيزوس التسجيل قبل انقضاء الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 38، عزز رحيم ستيرلينغ النتيجة بالهدف الثاني من صناعة النجم إيلكاي غوندوغان.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه مع مباراة أقل أيضاً.