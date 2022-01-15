مانشستر سيتي يهزم تشيلسي بهدف دي بروينه

وسع مانشستر سيتي الفارق بينه وبين غريمه تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب عليه اليوم السبت بهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الـ 22 من البطولة.

ولم يقدم لاعبو البلوز أبطال أوروبا أداءً مميزاً واستحقوا الخسارة في نهاية المطاف.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق النجم البلجيكي كيفين دي بروينه الذي تجنب عرقلة الفرنسي نغولو كانتي وسدد على مشارف منطقة الجزاء يمينية قوية على يسار الحارس الإسباني كيبا آريزابالاغا في الدقيقة 70.

مانشستر سيتي يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

بهذا الانتصار الثمين، ابتعد سيتي في صدارة البريميير ليغ بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق 13 نقطة تحديداً عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.