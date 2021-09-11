مانشستر سيتي يهزم ليستر سيتي بهدف سيلفا

تغلب مانشستر سيتي على مستضيفه العنيد ليستر سيتي بهدفٍ دون رد في المباراة القوية التي جرت على ملعب كينغ باور لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين السيتيزنز بهذا الانتصار الثمين إلى النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي سجل هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 62.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز المهم إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن برايتون وتوتنهام هوتسبير، بفارق نقطة واحدة عن الغريم الأزلي مانشستر يونايتد.

وكان حامل اللقب قد سقط في المباراة الافتتاحية أمام سبيرز بهدفٍ وحيد في الخامس عشر من الشهر الماضي.

أما ليستر سيتي فتلقى الخسارة الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع.