مانشستر سيتي يهزم ليستر ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي انتصاره الثالث توالياً في سلسلة انتصاراته الجديدة وذلك على حساب مستضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ليقترب أكثر من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج مانشستر سيتي بالتالي للفوز بـ 4 مباريات فقط أو تحقيق 11 نقطة من المواجهات المتبقية له من أجل حسم اللقب الثالث له في آخر 4 سنوات بشكل رسمي.

شهدت الدقيقة 58 هدف التقدم لمانشستر سيتي عن طريق الظهير بينجامان ميندي.

في الدقيقة 74، أضاف غابرييل جيزوس الهدف الثاني مؤكداً انتصار السيتيزنز.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 74 نقطة في الصدارة، بفارق 17 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر سيتي عند 56 نقطة في المركز الثالث.