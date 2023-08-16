مانشستر سيتي يوافق على عرض النصر السعودي لشراء لابورت

وافق نادي مانشستر سيتي على عرض النصر الذي تم تقديمه لشراء المدافع الإسباني إيميريك لابورت، ويأتي ذلك ضمن خطة النادي السعودي إلى تعزيز صفوفه الدفاعية بعد أن عزز الهجوم والوسط بصفقات من العيار الثقيل.

ولا تزال ثورة كرة القدم في السعودية مستمرة ومن المتوقع وصول المزيد من أوروبا هذا الصيف، حيث يتطلع النصر إيضًا إلى تعزيز حراسة المرمى لديه، وهناك تقارير تقول أن النادي يتفاوض حاليًا لضم حارس ليفربول أليسون بيكر.

إيمريك لابورت على أعتاب الانتقال إلى النصر السعودي

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، فإن لابورت يقيّم في الوقت الحالي الخيارات المتاحة أمامه قبل أن يتخذ قراره النهائي سواء بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، أو الالتفات لاهتمام بعض الأندية في أوروبا لضمه وأبرزها نادي آرسنال.

ولكن بحسب التقارير، فإن اللاعب يميل لخيار المملكة العربية السعودية، ومن الممكن خلال الساعات القادمة أن ينضم إلى نجوم النصر وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، أليكس تيليس، وسيكو فوفانا.

يشار إلى أن المدافع الإسباني إيمريك لابورت شارك مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في 180 مباراة منذ انتقاله إلى ملعب الاتحاد، تمكن خلال هذه الفترة من تسجيل 12 هدفًا.