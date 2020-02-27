مانشستر سيتي يوثق شكواه ضد يويفا أمام المحكمة الرياضية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية أمس أنها سجلت رسمياً طلب استئناف تقدم به مانشستر سيتي ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استبعاده عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة في بيان: «سجلت محكمة التحكيم الرياضية استئنافاً قدمه نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 فبراير 2020».

وموضحاً أنه «من غير الممكن» في الوقت الحالي تحديد موعد اتخاذ القرار.

ويتوقع أن يستغرق إصدار الحكم في القضية أشهراً عدة.

وتعهد مانشستر سيتي بمواجهة العقوبة التي فرضها يويفا عليه هذا الشهر بسبب «خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف»، والتي شملت استبعاده لعامين من المسابقات القارية، وتغريمه بمبلغ 30 مليون يورو.

ويواجه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، احتمال تكبد خسائر مالية بملايين الجنيهات الاسترلينية جراء استبعاده، كونه سيحرم من الإيرادات الكبيرة التي توفرها المشاركة القارية، بما يشمل الجوائز المالية وعائدات البث التلفزيوني ومداخيل المباريات والرعاية.

وحقق سيتي منذ انتقال ملكيته إلى الشيخ منصور بن زايد عام 2008، عشرة ألقاب، منها بطولة الدوري الممتاز أربع مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية أربع مرات.

ويقدر أن تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن الغياب عن الساحة الأوروبية لعامين 100 مليون يورو سنوياً، ويتوقع أن تنعكس سلبا على الفريق الذي يدربه جوسيب غوارديولا، خصوصاً احتمال رحيل لاعبين عن صفوفه، لا سيما أن هؤلاء يضعون المشاركة القارية نصب عينيهم كل موسم.

وجدد غوارديولا ثقته بالنادي وقدرته على التعامل مع هذه القضية.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق أمس فوزاً غالياً خارج أرضه على مستضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف ليقطع شوطاً مهماً نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل خوض مواجهة الإياب منتصف الشهر القادم.