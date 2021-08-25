مانشستر سيتي يوجه أنظاره صوب رونالدو

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن أنظار مانشستر سيتي باتت موجهة صوب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعد تعثر صفقة ضم هاري كين من توتنهام هوتسبير.

وأعلن كين استمراره مع النادي اللندني هذا الموسم بعدما ارتبط اسمه مراراً بالانتقال إلى السيتيزنز.

في المقابل، يسعى رونالدو للرحيل عن يوفنتوس قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع البرتغالي لارتداء قميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز كونه يعد أحد أقوى الفرق في أوروبا حالياً.

هل سينتقل رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

سيتوجب على النادي الإنجليزي دفع مبلغ مالي لإقناع يوفي بالتخلي عن هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي دون ذكر الأجور الضخمة التي سيكون مجبراً على دفعها للاعب بحال التعاقد معه.

ودخل النجم البالغ من العمر 36 عاماً الموسم الأخير من عقده مع البيانكونيري بعد فترة مخيبة عجز خلالها في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ قدومه عام 2018 من ريال مدريد.